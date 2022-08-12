У самолета "Уральских авиалиний" на пути к Сочи отказал двигатель

В минувший четверг у сразу двух самолетов компании "Уральские авиалинии" случилась проблема с двигателем, из-за чего пассажиры не смогли вовремя прибыть в пункт назначения.

Сначала в 9.03 по московскому времени самолет А-321 с маршрутом "Москва - Сочи" был вынужден вернуться в Домодедово из-за отказа двигателя. Посадка прошла успешно.

"После взлета на эшелоне FL200 экипаж самолета А-321 доложил об отказе СУ №2. Капитан воздушного судна объявил сигнал "Пан-пан", - сообщает telegram-канал Aviaincident

После этого в 10.25 по московскому времени, самолет с маршрутом "Грозный - Москва" прервал рейс из-за неполадок с левым двигателем.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика для разъяснения ситуации.