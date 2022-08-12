12 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
(2004) | Фото: Накануне.ru

Из школ Киева полностью изгнали русский язык

В школах русскоязычного Киева на 2022-2023 учебный год ни в одной школе не предусмотрено преподавание на русском языке и нет изучения русского языка, даже факультативно. Об этом говорится в ответе Департамента образования и науки Киевского горсовета.
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Формально киевский режим не вводит запрет на русский язык. Он запрещается фактически, потому что законодательно разрешено только использование мовы. Притом что для большинства населения Украины русский язык является родным. По данным исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", проведенного в 2020 году, в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений были написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском.

Даже мовный омбудсмен Тарас Кремень недавно заявил, что только 38% школьников общаются на перерывах на мове. Видимо, реальная цифра еще меньше.

Теги: Украина, русский язык



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