В Омске обрушилась аварийная пятиэтажка, идет разбор завалов

В Омске на улице XX Партсъезда частично обрушилась кирпичная пятиэтажка: рухнул угол дома с пятью угловыми квартирами. Момент обрушения попал на видео: видно, что сначала начали вываливаться кирпичи в аварийной кладке на первом этаже, в основании дома.

По предварительной информации, озвученной МЧС, пострадавших нет, но пока идет разбор завалов, точно говорить об отсутствии жертв и пострадавших нельзя. Мэр города Сергей Шелест распорядился организовать временное размещение жильцов дома.

К инциденту уже подключилась прокуратура. В надзорном ведомстве сообщили, что в апреле этого года в аварийном доме уже обрушилась стена. От старости многие конструкции здания были повреждены. В ноябре прошлого года суд постановил отремонтировать дом до 31 декабря, но, как видно, ремонта не было.

Кстати, аварийное жилье на улице XX Партсъезда в Омске уже попадало в федеральные новости. Летом 2019-го года тогдашняя градоначальница города Оксана Фадина вместе с делегацией чиновников проводила рейд по дворам на этой улице, попыталась перепрыгнуть огромную лужу, но поскользнулась и упала.