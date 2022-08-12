12 Августа 2022
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Происшествия Сибирский ФО
обрушение дома, Пермь (2015) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Омске обрушилась аварийная пятиэтажка, идет разбор завалов

В Омске на улице XX Партсъезда частично обрушилась кирпичная пятиэтажка: рухнул угол дома с пятью угловыми квартирами. Момент обрушения попал на видео: видно, что сначала начали вываливаться кирпичи в аварийной кладке на первом этаже, в основании дома.
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По предварительной информации, озвученной МЧС, пострадавших нет, но пока идет разбор завалов, точно говорить об отсутствии жертв и пострадавших нельзя. Мэр города Сергей Шелест распорядился организовать временное размещение жильцов дома.

К инциденту уже подключилась прокуратура. В надзорном ведомстве сообщили, что в апреле этого года в аварийном доме уже обрушилась стена. От старости многие конструкции здания были повреждены. В ноябре прошлого года суд постановил отремонтировать дом до 31 декабря, но, как видно, ремонта не было.

Оксана Фандина, грязь(2019)|Фото: telegram.org/mash

Кстати, аварийное жилье на улице XX Партсъезда в Омске уже попадало в федеральные новости. Летом 2019-го года тогдашняя градоначальница города Оксана Фадина вместе с делегацией чиновников проводила рейд по дворам на этой улице, попыталась перепрыгнуть огромную лужу, но поскользнулась и упала.

Теги: обрушение, омск, аварийное жилье



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