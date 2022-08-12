12 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Политика В России
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: Накануне.RU

Медведев предупредил Евросоюз о возможных "случайностях" на АЭС

Киев намерен спровоцировать новую катастрофу наподобие чернобыльской, заявил заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя обстрелы Запорожской АЭС.

"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, в заявления украинской стороны о том, что атаки ведет Россия, не верят даже в ООН.

Он также отметил, что инциденты на АЭС объясняют случайностью – "типа не хотели". "Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны", - резюмировал замглавы Совбеза.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что в случае ухода российских военных с территории Запорожской АЭС Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций. Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что обстрелы Запорожской АЭС привели к тому, что нагрузки минимальные, станцию, вероятно, придется консервировать. По его словам, один из снарядов упал в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива.

Теги: медведев, аэс, запорожская аэс



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