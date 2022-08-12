12 Августа 2022
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Политика Новосибирская область
амуниция, военные сборы, добровольцы, сво, впецоперация (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников: Сибиряки всегда готовы помогать Родине в самые сложные моменты её истории 

Губернатор Андрей Травников и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров обратились с напутственными словами к военнослужащим, отправляющимся в состав именных подразделений Новосибирской области 3-го армейского корпуса Вооружённых Сил Российской Федерации. Мероприятие прошло на областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области в городе Обь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

андрей травников, военные сборы(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона подчеркнул, что все отправляющиеся сегодня на службу будут проходить её с земляками. «В пределах роты это будет новосибирский состав, сибиряки. Каждый по своей специальности – разведчики, ротоуправление, артиллеристы и так далее. Со стороны Новосибирской области – мы обеспечиваем вас дополнительным обмундированием и снаряжением. Вам будет выплачиваться ежеквартальное дополнительное довольствие от нашего региона. Также за вами будут закреплены места работы, чтобы вы могли вернуться на них по возвращении с контрактной службы. Желаю вам беречься и вернуться живыми и здоровыми, а с другой стороны – не посрамить себя, регион и доказать, что сибиряки, как никто, готовы помочь Родине в самые сложные периоды её истории».

Губернатору продемонстрировали организацию работы пункта отбора кандидатов на военную службу по контракту, помещения для размещения личного состава, работу столовой и спортивного зала для игровых видов спорта.

военный комиссариат(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

За счёт средств областного бюджета предусмотрена единовременная выплата жителям Новосибирской области, заключившим контракт о прохождении военной службы, в размере 200 тысяч рублей.

военные сборы, амуниция, сво, спецоперация(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В числе социальных гарантий для контрактников: высокий уровень денежного довольствия, бесплатный проезд к месту проведения отпуска на себя и на одного члена семьи, жилищное обеспечение (участник накопительной ипотечной системы после 3 лет службы имеет право на приобретение собственного жилья при отсутствии такового), медицинское обеспечение (бесплатное лечение военнослужащих, страхование жизни и здоровья), вещевое и продовольственное обеспечение.

амуниция, военные сборы, добровольцы, сво, впецоперация(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Дополнительные льготы при получении удостоверения ветерана: плюс 32% к пенсии; плюс 15 суток отдыха в любое время года; компенсация оплаты услуг ЖКХ – 50%; ежемесячные выплаты; поступление детей военнослужащих вне конкурса в вузы по специальной квоте.

Требования к контрактникам: возраст от 18 до 50 лет; образование – не ниже основного общего (9 классов); категория годности по здоровью А или Б.

Теги: андрей травников, контракт, военнослужащие, военный комиссариат



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