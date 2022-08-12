Алексей Текслер поручил подготовить школы к новому учебному году и контролировать сроки ремонтных работ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором рассматривались вопросы подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и прохождение пожароопасного сезона.

В регионе идет комплексная проверка готовности образовательных учреждений. Она продлится до 18 августа. В этом году будет работать 2 тыс. 355 образовательных организаций. За лето в школах были проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия. Проведена замена неисправного оборудования противопожарных систем. Средства на этой были выделены из областного бюджета.

"Есть отдельные замечания, которые надо исправить. Обращаю внимание на необходимость устранить все недостатки, выявленные по линии Роспотребнадзора. На сегодня количество выполненных предписаний, которые выдавались в ходе контрольно-надзорных мероприятий, составляет 88 %. Коллеги, надо ускоряться", - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поручил строго контролировать сроки выполнения ремонтных работ, установленные программой по модернизации школ. В этом году было направлено 602,28 млн рублей на капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания 17 школ. Алексей Текслер поручил обеспечить подвоз детей в близлежащие образовательные организации.

"В муниципальных образованиях разработаны "дорожные карты" по переводу обучающихся в другие образовательные организации, будет обеспечен подвоз, использование дистанционных образовательных технологий. Соблюдение графика ремонтных работ в школах находиться на контроле в том числе регионального штаба родительского общественного контроля", - рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Также Алексей Текслер поставил задачу организовать учебный процесс в новых школах, которые начинают работать в этом году. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки, к новому учебному году будут открыты школы в Верхнеуральском и Кунашакском районах. До конца года введут в эксплуатацию школу в Миассе и пристрой к школе № 2 в Пласте на 495 мест.

Еще одна задача – обеспечить всех детей 5-11 классов возможностью получать горячее питание. "Надо работать с родителями, льготные категории получают соответствующую поддержку. Задача - максимально обеспечить горячим питанием наших школьников", - подчеркнул Алексей Текслер.

В образовательных учреждениях по поручению главы региона будут усилены санитарно-эпидемиологические меры безопасности, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом.