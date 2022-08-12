Украинский деятель: Кровь ВСУ в Донбассе течет рекой

Лидер украинского "Мобильного госпиталя" Геннадий Друзенко заявил о том, что ВСУ несут огромные потери в Донбассе. Об этом он сказал на "Форуме лидеров общественного мнения".

По его словам, особенно тяжелая ситуация на северо-востоке ДНР - под Артемовском и Соледаром.

"В районе Бахмута (Артемовска. - прим. Накануне.RU), где работают мои побратимы, кровь течет, и течет очень обильно", - признал он.

Друзенко поддержал то, что Киев засекретил данные о потерях ВСУ, потому что они очень большие. Только на Артемовском направлении и только через его структуру ежедневно проходят более 20 тяжелораненых.

"Это значит, что сотни и сотни тяжелораненых идут каждый день", – сказал Друзенко.

Минобороны РФ сегодня заявило, что ВСУ потеряли в боях под Соледаром более двух тысяч человек. Общие потери за полгода, по разным данным, составляют порядка 200 тысяч.

Напомним, Друзенко в марте публично объявил, что дал приказ своим врачам кастрировать российских военнослужащих, попавших в плен, "потому что это тараканы, а не люди".

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Друзенко. Он объявлен в международный розыск.