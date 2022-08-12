12 Августа 2022
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: пресс-служба Банка России

Антироссийские санкции сохранятся минимум до конца 2025 года - ЦБ

Банк России обновил прогноз по средней ключевой ставке на ближайшие три года. В базовом сценарии средняя ставка по итогам 2022 года составит 10,5-10,8% годовых. В 2023 году – 6,5-8,5%, в 2024-м – 6-7%, и, наконец, 5-6% в 2025 году. Цель по инфляции у регулятора не меняется – 4%, ЦБ надеется выйти на этот показатель в 2024 году и удерживать его, об этом говорится в опубликованном на сайте Центрального банка проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

Ставку рефинансирования в 5-6% в ЦБ называют нейтральной.

Также Банк России видит необратимость начавшегося процесса структурной перестройки экономики страны. Процесс продолжится, по крайней мере частично, даже в случае снижения геополитической напряженности, считают в ЦБ. Антироссийские санкции сохранятся как минимум до конца 2025 года, полагают аналитика Банка России.

При этом один из негативных сценариев регулятора предусматривает мировой экономический и финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2008 года.

Тем временем экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, дают оценку по рецессии российской экономики. По их мнению, во втором квартале падение ВВП составило в годовом выражении 4,7%, то есть экономика страны откинута примерно на четыре года назад – к уровню середины 2018 года. Напомним, наццели, установленные президентом России Владимиром Путиным, предусматривают рост ВВП примерно в 3% ежегодно.

Ранее Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции в России до 14% по итогам 2022 года. Замедление роста цен обусловлено замедлением роста цен, которое фиксируется второй месяц подряд и продлится минимум до сентября, отмечают в министерстве.

Теги: инфляция, ключевая ставка, цб, рецессия, прогноз



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