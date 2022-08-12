Казахстан планирует продавать часть своей нефти в обход России, - Reuters

Казахстан намерен поставлять и продавать часть своей нефти - около 100 тысяч баррелей в сутки, или 8% от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - в обход России, через азербайджанские трубопроводы, сообщает Reuters.

Источники агентства утверждают, что национальная компания "Казмунайгаз" уже ведет переговоры с госнефтекомпанией Азербайджана о поставках сырья. Отмечается, что поставки начнутся осенью.

Утверждается, что казахстанская сторона намерена продавать 1,5 миллиона тонн топлива в год через азербайджанский нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Казахстан также рассчитывает, что 3,5 млн тонн нефти будет ежегодно, начиная с 2023 года, проходить по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса.

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил минимизировать зависимость экспорта казахской нефти от России и вместе с американцами проработать оптимальные варианты Транскаспийского маршрута.

Казахстан стал искать альтернативные пути поставок после того, как стало известно о проблемах с поставками казахстанской нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность КТК из-за нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти, однако затем решение было отменено.