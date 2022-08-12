Екатеринбург закупит подсветку для мэрии за 107 миллионов рублей

Новая подсветка на мэрии обойдется Екатеринбургу в 106 млн 822 тыс. 170 рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, освещение должны установить к 300-летнему юбилею города, который жители уральской столицы будут отмечать уже в 2023 году.

Подать заявку подрядчики могут до 29 августа. Срок завершения работ обозначен 1 мая следующего года.

Новая подсветка будет иметь три режима и сменяться в отличие от того или иного события. Так в будние дни фасад здания будет переливаться сине-фиолетовым светом, в День Победы - ярко-оранжевым, а к Новому году смесью голубого и зеленого.