12 Августа 2022
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Политика Тюменская область
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред поздравил Тюменскую область с 78-летием

Уральский полпред президента, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил жителей этого региона с 77-ым днём рождения.

"Наш край всегда играл особую роль в истории России. Так было во времена наших предков, первопроходцев, открывших Сибирь для страны. Так было и в годы освоения нефтяных и газовых месторождений, обеспечивших энергетическую независимость державы. Так продолжается и в наши дни. Тюменская область – один из самых динамичных и успешных регионов России. Не случайно с каждым годом здесь растёт численность населения. Люди хотят тут жить, строить семьи, растить детей. Значит, у области большое будущее", - говорит Якушев.

Главное достояние региона – его люди.

"Душевные, трудолюбивые, инициативные. Открытые всему новому, но бережно хранящие свою историю и традиции", - написал полпред.

Напомним, Тюменская область была образована 14 августа 1944 г. через выделение ряда районов из Омской и Курганской областей. Первым формальным руководителем (председателем исполкома областного Совета депутатов трудящихся) был Кузьма Кошелев.

Теги: Владимир Якушев, Тюменская область, день рождения



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