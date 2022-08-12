12 Августа 2022
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Самоходный вагонный толкатель (2022) | Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Предприятие ТМК освоило производство самоходного вагонного толкателя для металлургии

Предприятие ЭТЕРНО (входит в Трубную металлургическую компанию), освоило производство оборудования для металлургического производства – самоходного вагонного толкателя.

Как сообщает пресс-служба ТМК, габариты нового изделия – 7 метров в длину, шириной 2,5 метра и весом свыше 23 тонн с грузоподъемностью 120 тонн. Изделие предназначено для передвижения железнодорожных вагонов между пролетами металлургического цеха в зону проведения технологических операций, а также для перемещения горячекатаных рулонов. Самоходный вагонный толкатель оснащен электродвигателем, шкафом управления и кабельным барабаном.

"В рамках расширения продуктовой линейки тяжелого машиностроения ТМК продолжает активно осваивать выпуск новых изделий для металлургической отрасли. Разработка собственного самоходного вагонного толкателя – еще один пример эффективной работы специалистов ЭТЕРНО в условиях развивающегося рынка. Изделие уже поставлено потребителю и, мы уверены, будет способствовать повышению эффективности металлургического производства", – сказал заместитель генерального директора – директор по развитию машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко.

Самоходный вагонный толкатель(2022)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

В портфеле ТМК ЭТЕРНО – несколько десятков реализованных инженерных решений новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения, изготовленных по индивидуальным проектам. В их числе – роликовые сегменты машины непрерывного литья заготовок, передвижной миксер для жидкого чугуна, опорная рама поворотного рабочего стола, сталеразливочные ковши, контейнеры для перевозки рулонной стали, а также ванна дуговой сталеплавильной печи.

Теги: Трубная металлургическая компания, ЭТЕРНО, самоходный вагонный толкатель, производство



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