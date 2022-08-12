12 Августа 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

СКР возбудил уголовное дело после гибели 14-летнего хоккеиста от удара шайбой в грудь

СКР возбудил уголовное дело после того, как в Санкт-Петербурге на тренировке скончался 14-летний хоккеист. Дело возбуждено по ч. 2 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности).

"По предварительным данным, днем 11 августа 2022 года мальчику во время отработки игровых моментов на льду под защитный доспех спортивного обмундирования попала шайба", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее подробнее о трагическом происшествии уже сообщили в школе клуба СКА, где занимался погибший. Там проводят свое внутреннее расследование.

"Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Отец мальчика в интервью "Газете.Ру" заявил, что считает случившееся несчастным случаем: "Я не вижу каких-то виноватых в этом, кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошел чисто несчастный случай. Это была обычная тренировка, они наигрывали меньшинство: пятерка атакует, четверка обороняется. Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок. Шайба попала в область сердца, и произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно".

Теги: скр, шайба, тренировка, хоккеист



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