Улица Вайнера в Екатеринбурге станет односторонней на два года

Улица Вайнера в центре Екатеринбурга на ближайшие годы станет односторонней.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, акционерное общество "Уралэлектромедь" закроет движение транспорта по четной стороне Вайнера напротив дома №4, на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. Ограничения будут действовать с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Как пояснили в мэрии, это связано со строительством комплекса зданий. Одностороннее движение транспорта будет организовано по территории ликвидируемой платной парковки от дома №1 на Вайнера до проспекта Ленина. В обратном направлении автомобилисты смогут заехать по улице Маршала Жукова через Антона Валека, а также с улицы 8 Марта в районе дома №4.

На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Строители просят горожан и гостей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам.