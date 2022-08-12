Жители Югры обращаются в больницы из-за пожаров

В Советском (райцентр в ХМАО, муниципалитет охвачен лесными пожарами) в центральную больницу поступали пациенты с жалобами на воздействие дыма от полыхающего леса.

"С 8 августа в связи с задымлением воздуха в лечебно-профилактическое учреждение были обращения. Основная масса – пациенты с хронической обструктивной болезнью лёгких и бронхиальной астмой с жалобами на одышку, приступы удушья, головокружение, слабость, нестабильность артериального давления. Все пациенты проходят амбулаторный курс лечения", - говорится в ответе Советской центральной больницы на соответствующий запрос Накануне.RU.

Напомним, по данным на утро 12 августа, в регионе действуют 54 лесных пожара на площади 139,3 тыс. га, пройденной огнем. Из них локализовано 33 пожара (95,5 тыс. га).