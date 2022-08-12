12 Августа 2022
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Политика За рубежом
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Bloomberg: Байден воодушевлен своими "победами" и собирается идти на второй срок

Президент США Джо Байден готовится выдвинуть свою кандидатуру на второй срок вскоре после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, когда ему исполнится 80 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на многочисленных помощников и союзников Байдена.
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Среди американцев рейтинг одобрения Байдена едва превышает 30%. Недавно несколько демократов в Конгрессе демонстративно отказались поддержать его переизбрание.

Но решимость Байдена выдвинуть свою кандидатуру укрепляется, даже несмотря на то, что опросы показывают, что большинство самих демократов предпочли бы кого-то другого, лишь бы не Байдена. Его окружение описывают его как человека, воодушевленного своими законодательными, экономическими и внешнеполитическими "победами". Он окрылен новой атакой на Дональда Трампа в связи с обысками ФБР в его доме и подозрением, что он уничтожил какие-то секретные документы.

Издание пишет, что Байден собирается активизироваться в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс для продвижения демократических кандидатов. И усилил работу со спонсорами.

Интересно, что три четверти демократов, опрошенных CNN в июле, заявили, что хотели бы другого кандидата от демократов в 2024 году. Это намного больше, чем в начале года. Но некоторые демократы все же поддерживают Байдена.

"Совершенно очевидно, что он наш лучший кандидат", - говорит Седрик Ричмонд, бывший конгрессмен и помощник Белого дома, который перешел в Национальный комитет Демократической партии.

На выборах 2024 года Байден снова может сойтись с Дональдом Трампом. Им будет 82 года и 78 лет соответственно. Но и выдвижение Трампа далеко не все поддерживают в Республиканской партии.

Теги: Джо Байден, США



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