Кадыров жестко высказался в адрес главы Рослесхоза за критику лесного хозяйства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Рослесхоз (ведомство Минприроды) и главу агентства Ивана Советникова.

Рослесхоз недавно опубликовал рейтинг регионов России по эффективности ведения лесного хозяйства. Чечня оказалась в этом рейтинге в последней 20-ке. При этом Советников заявил, что "игнорирование результатов рейтинга недопустимо". Он считает, что последние места в рейтинге – "это неисполнение прямых обязанностей".

Кадыров заявил, что рейтинг не является объективным и не учитывает индивидуальных особенностей регионов – начиная размерами и заканчивая "военным наследием" в виде заминированных лесов.

"К сведению широкой общественности: формула вычисления эффективности ведения лесного хозяйства Рослесхозом разработана настолько безалаберно и бездарно, что она одинаково применяется как к лесистым регионам больших площадей, так и к небольшим республикам. А это в корне неправильно", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни упрекает руководителя Рослесхоза: "Сидя в своем кабинете, Иван Советников даже не удосуживается посетить регионы и воочию убедиться в неэффективности собственной же методики. Скорее всего, даже в карту России не заглядывал. Мне интересно узнать, как он в Чеченской Республике собирается, к примеру, сдавать в аренду тысячи гектаров всё еще неразминированных земель лесного фонда? Найдет он таких арендодателей?".

Кадыров напоминает, что в регионах, которые оказались выше Чечни в рейтинге, в прошлом году (да и в этом) сгорело лесов на миллионы гектаров, тогда как в вверенной ему республике лесных пожаров не было с 2015 года. Также глава региона обращает внимание на то, что в Чечне почти нет нелегальной вырубки леса, столь распространенной в других субъектах.

"У меня складывается ощущение, что Рослесхоз подталкивает регионы не на сохранение лесов, а на повальное уничтожение лесного фонда ради первых строчек в рейтинге ведомства, - пишет Кадыров. - Предлагаю Ивану Советникову показать нам пример гениальности и вывода региона в число лидеров. Встаньте с насиженного кресла, выйдите из своего кабинета, приезжайте в Чеченскую Республику, где вас будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, и покажите нам, как вырубить абсолютно все деревья в республике с 352 тысяч га и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса? Посмотрел бы я на его безуспешные потуги".