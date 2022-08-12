12 Августа 2022
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Политика Тюменская область
Крымский мост (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме высказались о возможном "уничтожении Украиной Крымского моста".

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин в своём Telegram-канале высказался об "уничтожении Украиной Крымского моста".

"В связи с последними событиями многих наших граждан снова стали пугать "уничтожением Крымского моста". Просим всех успокоиться и посмотреть данное видео, никаких шансов у Украины достичь заявленной цели нет", - написал политик под роликом.

В видео рассказывается об истории строительстве моста и о том, что его серьёзно охраняют, например, военные.

Напомним, ранее после аналогичных заявлений секретаря СНБО Украины Алексея Данилова зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о возможном ударе Украины по Крымскому мосту.

"Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", - написал в своём Telegram-канале Медведев.

Теги: Николай Брыкин, Крымский мост, уничтожение



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