В Госдуме высказались о возможном "уничтожении Украиной Крымского моста".

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин в своём Telegram-канале высказался об "уничтожении Украиной Крымского моста".

"В связи с последними событиями многих наших граждан снова стали пугать "уничтожением Крымского моста". Просим всех успокоиться и посмотреть данное видео, никаких шансов у Украины достичь заявленной цели нет", - написал политик под роликом.

В видео рассказывается об истории строительстве моста и о том, что его серьёзно охраняют, например, военные.

Напомним, ранее после аналогичных заявлений секретаря СНБО Украины Алексея Данилова зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о возможном ударе Украины по Крымскому мосту.

"Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", - написал в своём Telegram-канале Медведев.