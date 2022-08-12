12 Августа 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

Депутат рассказал, что сделают, чтобы не повторилось отсутствие воды в Среднеуральске

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов рассказал о ситуации в Среднеуральске, где почти неделю не было воды.

Как сообщало Накануне.RU, 6 августа проводились плановые ремонтные работы на сетях горячего водоснабжения Среднеуральской ГРЭС, из-за чего возникла большая потребительская нагрузка на сети холодного водоснабжения. В результате насосное оборудование одной из семи скважин вышло из строя и подача воды в Среднеуральск прекратилась. После этого прокуратура начала проверку.

Как написал сегодня Алексей Свалов в своем Telegram-канале, после жалоб жителей он лично приехал в администрацию города.

алексей свалов, депутат(2022)|Фото: https://t.me/svalovpishet

"Позвал главу Александра Ковальчика и Дмитрия Липина, секретаря местного "ЕР", пройтись по нескольким адресам. Заодно пообщаться с жителями, попросить оценить качество и напор воды", - рассказал депутат.

По его словам, новое оборудование взамен вышедшего из строя было установлено вчера в 21.30. После установки насоса и восстановления работы скважины потребовалось время на заполнение системы. Сейчас система заполнена, вода поступает в квартиры.

"Теперь что будет сделано для того, чтобы не повторялось. Заказаны резервные насосы на все скважины, продолжают вести профилактические работы на КНС. Начали обследование всех систем водоснабжения и водоотведения Среднеуральска. Во время запуска водоснабжения появилась локальная авария на улице Бахтеева, ремонтные работы ведутся. Если холодной воды в квартире все же нет, стоит обратиться в управляющую компанию. Возможно, забился общедомовой фильтр и нужна прочистка", - добавил Свалов.

Напомним, что Роспотребнадзор объявил предостережение водоснабжающей организации Среднеуральска из-за отсутствия воды.

Теги: Свалов, депутат, вода, Среднеуральск



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