12 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Спортивная площадка детского сада в селе Арамашево (2022) | Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат Екатеринбургской думы подарил сельским детям спортинвентарь

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев откликнулся на просьбу от помощи жителей Алапаевского городского округа. Обратились к народном избраннику педагоги из детского сада в селе Арамашево, просившие помочь с закупкой спортивного инвентаря.

Как рассказал депутат в своих социальных сетях, родители еще до этого самостоятельно оборудовали спортплощадку. Кто-то занялся доставкой песка, другие нашли необходимую технику, остальные же собственными руками укладывали газон, строили ограждение и поставили футбольные ворота.

Спортивная площадка детского сада в селе Арамашево(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Спортивная площадка детского сада в селе Арамашево(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"С удовольствием откликнулся! Подарил футбольные и баскетбольные мячи, спортивные майки, чтобы могли проводить на новой площадке соревнования. Вместе с подарками передал детишкам пожелания расти здоровыми и счастливыми", - написал Вихарев.

Спортивная площадка детского сада в селе Арамашево(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, что на прошлой неделе депутат также помог с благоустройством детской площадки на Таганской, 51а, где старые конструкции уже стали считаться опасными для школьников.

Теги: Арамашево, детский сад, спортинвентарь, Вихарев



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