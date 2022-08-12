Депутат Екатеринбургской думы подарил сельским детям спортинвентарь

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев откликнулся на просьбу от помощи жителей Алапаевского городского округа. Обратились к народном избраннику педагоги из детского сада в селе Арамашево, просившие помочь с закупкой спортивного инвентаря.

Как рассказал депутат в своих социальных сетях, родители еще до этого самостоятельно оборудовали спортплощадку. Кто-то занялся доставкой песка, другие нашли необходимую технику, остальные же собственными руками укладывали газон, строили ограждение и поставили футбольные ворота.

"С удовольствием откликнулся! Подарил футбольные и баскетбольные мячи, спортивные майки, чтобы могли проводить на новой площадке соревнования. Вместе с подарками передал детишкам пожелания расти здоровыми и счастливыми", - написал Вихарев.

Напомним, что на прошлой неделе депутат также помог с благоустройством детской площадки на Таганской, 51а, где старые конструкции уже стали считаться опасными для школьников.