Медведев: Зеленского ждет трибунал или вторые роли в комедийных шоу

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, какое будущее может ожидать президента Украины Владимира Зеленского.

"Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Медведев в своем Telegram-канале назвал Зеленского "главным украинским клоуном", комментируя предложении президента Украины "призвать к ответственности все население России". "Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?", - написал зампред Совбеза.