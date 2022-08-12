12 Августа 2022
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Политика В России
форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

Медведев: Зеленского ждет трибунал или вторые роли в комедийных шоу

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, какое будущее может ожидать президента Украины Владимира Зеленского.

"Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Медведев в своем Telegram-канале назвал Зеленского "главным украинским клоуном", комментируя предложении президента Украины "призвать к ответственности все население России". "Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?", - написал зампред Совбеза.

Теги: медведев, зеленский



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