12 Августа 2022
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Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Марочко: ВСУ покидают Нагорное, у союзных сил есть успехи

Украинские войска покидают позиции в районе села Нагорное и перемещаются в сторону Соледара, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В своем телеграм-канале он сообщил, что там наблюдается формирование малых колонн по направлению к Соледару. Украинские боевики покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику.

Нагорное расположено к востоку от Соледара, в нескольких километрах от границы с ЛНР.

Накануне Марочко сообщил, что союзные войска почти достигли центра Соледара. И на этом направлении есть успехи, которые позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.

Военкор Евгений Поддубный сообщает, что продолжается наступление в Соледаре, где сосредоточена внушительная по численности группировка украинских войск. Отдельные отряды ВСУ оказывают очаговое сопротивление, укрываясь в многокилометровых солевых шахтах. Штурмовым отрядам наших войск удалось закрепиться в северо-восточной части Артемовска (в украинской версии - Бахмута).

Первый замминистра информации ДНР Данилл Безсонов передает, что наиболее успешно продвижение идет на Горловском направлении в Зайцево. Интересно, что даже Генштаб ВСУ признал, что союзные силы имели успех под Горловкой, наступая на Зайцево.

Украинские телеграм-каналы пишут, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Владимиру Зеленскому о необходимости срочно усилить группировку в Донбассе. В противном случае Соледар, Северск и Артемовск ВСУ не удержат. И эти города могут быть освобождены уже до конца лета. Также отмечается, что Зеленский внял доводам Залужного оставить затею с наступлением на Херсон и перебросить силы в Донбасс.

Теги: ДНР, Соледар, Артемовск



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