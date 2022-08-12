12 Августа 2022
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

Навальный получил предостережение за создание профсоюза в ИК

Оппозиционер Алексей Навальный получил предостережение от администрации колонии, в которой отбывает срок, за создание "профсоюза", передает РБК.
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В июне Навальный сообщил начальнику ИК, что создал профсоюз заключенных и работников колонии "Промзона". Пока в организации состоит только один человек – сам Навальный. Но руководству колонии это не понравилось (о чем сообщается в соцсетях оппозиционера). Навальный счел, что предостережение незаконное, подал административный иск в суд.

По словам Навального, его профсоюзу уже удалось одержать первую победу: в швейном цехе, где он работает, неудобные табуретки на рабочих местах заключенных заменили на кресла.

Теги: алексей навальный, профсоюз, исправительная колония



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