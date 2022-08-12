12 Августа 2022
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среднеуральск сугрэс (2009) | Фото: Накануне.ru

Роспотребнадзор выдал предостережение из-за отсутствия воды в Среднеуральске

Свердловский Роспотребнадзор объявил предостережение водоснабжающей организации Среднеуральска.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, к ним в управление поступили жалобы жителей города на ограничение водоснабжения жилых домов. После проверки информации, которая подтвердилась, в адрес поставщика – МУП "Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство" – было направлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Как отметили в Роспотребнадзоре, сейчас вода подается по графику. В ведомстве заверили, что держат ситуацию на контроле.

Напомним, 6 августа проводились плановые ремонтные работы на сетях горячего водоснабжения Среднеуральской ГРЭС, из-за чего возникла большая потребительская нагрузка на сети холодного водоснабжения. В результате насосное оборудование одной из семи скважин вышло из строя, а подача воды в Среднеуральск прекратилась. После этого свою проверку начала прокуратура.

Теги: Роспотребнадзор, вода, Среднеуральск



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Ранее 12.08.2022 12:37 Мск Депутат рассказал, что сделают, чтобы не повторилось отсутствие воды в Среднеуральске

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