Роспотребнадзор выдал предостережение из-за отсутствия воды в Среднеуральске

Свердловский Роспотребнадзор объявил предостережение водоснабжающей организации Среднеуральска.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, к ним в управление поступили жалобы жителей города на ограничение водоснабжения жилых домов. После проверки информации, которая подтвердилась, в адрес поставщика – МУП "Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство" – было направлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Как отметили в Роспотребнадзоре, сейчас вода подается по графику. В ведомстве заверили, что держат ситуацию на контроле.

Напомним, 6 августа проводились плановые ремонтные работы на сетях горячего водоснабжения Среднеуральской ГРЭС, из-за чего возникла большая потребительская нагрузка на сети холодного водоснабжения. В результате насосное оборудование одной из семи скважин вышло из строя, а подача воды в Среднеуральск прекратилась. После этого свою проверку начала прокуратура.