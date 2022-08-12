12 Августа 2022
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Общество В России
Виктор Мохов (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Ксения Собчак&quot;

"Скопинского маньяка" доставили в суд, следствие просит отправить его под домашний арест

Следствие просит отправить под домашний арест Виктора Мохова, известного также как "скопинский маньяк". Сегодня суд вынесет решение по мере пресечения для него, поскольку Мохов стал фигурантом дела об укрывательстве убийства.

Ранее СКР опубликовал кадры допроса Мохова, который признался, что помог соседу спрятать тело собутыльника, с которым тот поссорился.

Мохов освободился из колонии в марте 2021 года. Он отбывал 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в подвале четыре года, насиловал, бил и пытал.

В сети ходатайство следствия о домашнем аресте уже вызвало возмущение и недоумение: рецидивиста, признавшегося в преступлении, отправляют домой, в то время как в Москве суд на два месяца отправил в СИЗО журналистку Александру Баязитову, больную диабетом. Она стала фигуранткой дела о вымогательстве (ненасильственном преступлении).

Теги: скопинский маньяк, виктор мохов, домашний арест, следствие, скр, александра баязитова, сизо



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