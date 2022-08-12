12 Августа 2022
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Уралвагонзавод, УВЗ, Сергей Носов, итоги 2017 года (2018) | Фото: Пресс-служба УВЗ

"Тагил рулит!" Сергей Носов поздравил город с 300-летним юбилеем

Губернатор Магаданской области Сергей Носов записал видеообращение с поздравлением Нижнего Тагила с 300-летним юбилеем. Бывший мэр второго по величине города Свердловской области отметил, что к празднованию Дня города Тагил начал готовиться заранее, занимаясь благоустройством, строительством новых и ремонтом старых объектов для улучшения жизни горожан.

"Я очень рад, что в основном эти планы и программы были выполнены. Особо хочу отметить строительство моста через Тагильский пруд. Мы говорили, что это строительство является символом для будущего Нижнего Тагила. Это говорит о том, что Тагил живет, развивается и хорошеет. Еще раз хочу сказать, я очень рад, что большинство планов и проектов удалось реализовать. Выполняется главный девиз Нижнего Тагила - "Не словами, а делами". В этот праздничный день я хочу пожелать, прежде всего, всем здоровья, единства, как залог успеха. Я уверен, что Тагил рулит, как и прежде. С праздником! С Днем города!" - поздравил тагильчан глава Магаданской области.

300-летие в Нижнем Тагиле будут отмечать с 12 по 14 августа.

Сергей Носов возглавлял уральский город в 2012-2018 гг., руководил градообразующим предприятием НТМК в 1999-2005 гг.

Теги: Нижний Тагил, юбилей, поздравление, Носов



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