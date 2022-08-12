12 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске ужесточили приговор директору компании, занимавшейся реализацией арестованного имущества

Челябинский областной суд усилил наказание бывшему директору компании "Профессиональная группа", осужденного за получение взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, компания оказывали услуги по реализации на торгах арестованного имущества. В 2020 г. осужденный получил от знакомого 100 тыс. рублей за гарантированную победу на публичных торгах по реализации недвижимого

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Челябинский областной суд приговор изменил, назначив дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Теги: приговор, суд,



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