На Кубани столкнулись КамАЗ и ракетный комплекс "Искандер"

На федеральной трассе "Кавказ" столкнулись КамАЗ и ракетный комплекс "Искандер".

Авария произошла под Армавиром, в районе поворота на Курганинск. В транспортных средствах зажало людей, сообщает портал "Город Армавир". Медики оказали им помощь.

КамАЗ перевозил пятилитровые бутылки с водой, которые в момент ДТП вылетели на дорогу.

На кадрах, которые публикует местный Telegram-канал, видно, что после столкновения КамАЗ частично вылетел в кювет, а у "Искандера" повреждены лобовые стекла. Уточняется, что пострадали два человека.