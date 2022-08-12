12 Августа 2022
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армия оперативно-тактический ракетный комплекс искандер (2015) | Фото: Накануне.ru

На Кубани столкнулись КамАЗ и ракетный комплекс "Искандер"

На федеральной трассе "Кавказ" столкнулись КамАЗ и ракетный комплекс "Искандер".

Авария произошла под Армавиром, в районе поворота на Курганинск. В транспортных средствах зажало людей, сообщает портал "Город Армавир". Медики оказали им помощь.

КамАЗ перевозил пятилитровые бутылки с водой, которые в момент ДТП вылетели на дорогу.

На кадрах, которые публикует местный Telegram-канал, видно, что после столкновения КамАЗ частично вылетел в кювет, а у "Искандера" повреждены лобовые стекла. Уточняется, что пострадали два человека.

Теги: камаз, искандер, дтп



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