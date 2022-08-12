В Тюмени по реновации снесут два многоквартирных дома

Глава Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого площадью 0,8 га. Предстоит снести два многоэтажных дома, шесть объектов ИЖС, а также здания капитального строительства вспомогательного использования.

Бумага опубликована на портале официальных документов администрации города. В нём речь идёт о, в частности, сносе двух многоквартирных домов по адресам Урицкого, 6 и Семакова, 36а.

Напомним, в марте 2021 г. руководитель Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в интервью Накануне.RU на полях Градостроительного форума рассказал о деталях работы КРТ в регионе.

"При сносе дома есть два сценария. Первый – квартирой вы пользуетесь по договору социального найма. Здесь в случае сноса дома равнозначную квартиру дадут там, где она есть. Либо в новом доме, либо на вторичном рынке. Конечно, не факт, что рядом с домом, который сносят, однако пожелания жителей власти того или иного района стараются учесть. Как показывает практика, большого количества недовольных нет. Вторая история – вы – собственник жилья. Здесь вам дадут выкупную стоимость квартиры, и вы сможете купить жильё там, где считаете нужным. Можно, например, взять ипотеку, добавить её к компенсации", - сказал Перевалов журналисту агентства.