12 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Политика Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Рогов - про обстрелы ЗАЭС: Скоро Украина не будет получать ничего, мы будем консервировать станцию

Обстрелы Запорожской АЭС привели к тому, что нагрузки минимальные, скоро Украина не будет получать ничего, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Мы будем спасать АЭС, консервировать", - подчеркнул он.

Кроме того, Рогов сообщил, что один из снарядов упал в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива.

Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами АЭС практически и энергоблоками уничтожена после украинских обстрелов, сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".

По его данным, удары по Запорожской АЭС наносятся ВСУ с помощью управляемых снарядов западного производства.

Накануне возле Запорожской АЭС начался пожар после обстрела ВСУ. В ВГА Запорожской области сообщили, что пять снарядов упали на территории АЭС в районе комендатуры станции — совсем рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

В ночь с 10 на 11 августа средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Теги: запорожская аэс, рогов, украина



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