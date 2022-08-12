12 Августа 2022
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дорожное строительство, грузовик, дорога, трасса (2020) | Фото: пресс-служба администрации города Воронеж

Накануне Дня города в Нижнем Тагиле открыли проезд по мосту на Циолковского

В преддверии Дня города в Нижнем Тагиле наконец открыли движение транспорта по мосту на улице Циолковского. Движение запущено по всем четырем полосам путепровода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Мы планируем доделать благоустройство пешеходных дорожек, провести озеленение. В месте примыкания моста и дороги до перекрестка улиц Циолковского и Октябрьской революции уложили нижний слой асфальтового покрытия и будем продолжать устройство дорожного полотна. Следующим этапом будет прокладка инженерных сетей от ЦУМа до улицы Газетной и расширение проезжей части", - рассказал руководитель проекта Владимир Останин.

По словам замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, открытие движения на мосту ко Дню города было ключевой задачей для подрядчика. В дальнейшем работы будут продолжены и завершаться до 2024 года.

Ранее сообщалось, что подрядчика реконструкции моста на Циолковского ждут "жесткие меры". Причиной стал срыв сроков – временное движение планировали открыть еще в сентябре, но в итоге запустили только в конце декабря.

Теги: Нижний Тагил, мост, Циолковского



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