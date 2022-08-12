Экс-канцлер ФРГ Шредер судится с Бундестагом, лишившим его особых привилегий

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подает в суд на Бундестаг, требуя восстановления своих особых прав, отозванных в мае этого года. Бывший глава правительства требует, чтобы ему вернули офис с сотрудниками, пишет Spiegel со ссылкой на адвоката Михаэля Нагеля, представляющего интересы Шредера.

Шредера в парламенте активно критиковали за связи с российскими энергетическими компаниями и близость к президенту России Владимиру Путину, после чего и были отозваны его привилегии. Однако бюджетный комитет Бундестага не обосновал отзыв ни работой Шредера в российских компаниях, ни его отношением к спецоперации РФ на Украине. В постановлении комитета говорилось, что "обеспечение бывших канцлеров должно осуществляться в соответствии с текущими возможностями канцелярии". В прошлом году бюджет Германии потратил на расходы, связанные с работой офиса Шредера, более 400 тыс. евро. Также есть привилегии, которые не будут отменены: Шредер продолжит получать пенсию в размере 8,3 тыс. евро, его будут охранять за государственный счет.