12 Августа 2022
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Политика За рубежом
(2011) | Фото:Накануне.RU

Reuters: Европейский банк проведет платеж за транзит нефти по "Дружбе" в Чехию

Европейский банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину. Об этом сообщила Reuters словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft.

Источник агентства уточнил, что платеж согласился провести голландский банк ING. Он добавил, что транзит нефти в Чехию должен возобновиться к субботе.

Российская компания "Транснефть" подтвердила РИА Новости, что платеж за транзит нефти в Чехию поступил в банк.

Приостановка прокачки произошла 4 августа из-за того, что "Транснефть" не смогла перевести "Укртранснафте" платеж в условиях европейских санкций. 10 августа сообщалось, что российская "Транснефть" возобновляет процесс прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии транзитом через Украину. Это произошло после того, как венгерская и словацкая нефтяные компании самостоятельно заплатили за транзит российской нефти.

В Чехии крупнейший НПЗ страны принадлежит польской компании PKN Orlen, в связи с чем чешская сторона не могла задействовать ту же схему, что и Венгрия со Словакией, без одобрения Варшавы.

Теги: чехия, дружба, транзит нефти



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