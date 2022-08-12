Глава Екатеринбурга дал задание коммунальщикам в преддверии Дня города

Коммунальные службы Екатеринбурга усилят свою работу в преддверии праздничных мероприятий, приуроченных к 299-летию уральской столицы. Соответствующее распоряжение дал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, перед коммунальщиками, в частности, поставлена задача обеспечить своевременную уборку и нормативное состояние общественных пространств, пешеходных зон и тротуаров. В жаркую погоду для борьбы с пылью будет активно применяться поливомоечная техника.

Также глава Екатеринбурга поручил своему заместителю Алексею Бубнову обеспечить четкую работу общественного транспорта. Напомним, День города в Екатеринбурге будут отмечать 20 августа.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе екатеринбургские коммунальщики начали подготовку к предстоящему 299-летию столицы Урала. Особое внимание будет уделено тем локациям, где пройдут праздничные мероприятия.