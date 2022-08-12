В Челябинской области выплату на второго ребенка смогут получать больше семей

В Челябинской области расширят категорию получателей региональной выплаты при рождении второго ребенка. Соответствующий законопроект по поручению губернатора Алексея Текслера внесен в Законодательное собрание региона.

"Когда рождается второй ребенок, меняется ситуация, необходимо оказывать дополнительную помощь, поэтому мы приняли соответствующее решение для поддержки южноуральских семей", — подчеркнул глава региона.

В настоящий момент размер выплаты составляет 6 тыс. 844 рублям, что составляет 50% величины прожиточного минимума для детей. Выплачивается пособие до достижения ребенком возраста одного года. Сейчас эту выплату получают семьи, доход которых не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Законопроектом предлагается расширить категорию получателей, увеличив критерий нуждаемости до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (28 тыс. 506 рублей).

Министр социальных отношений Ирина Буторина отметила, что новая выплата на второго ребенка востребована семьями, а благодаря законопроекту пособие смогут получить больше южноуральских семей. "Если раньше пособие могли оформить только малообеспеченные семьи, то сейчас по решению главы региона Алексея Текслера мы планируем увеличить критерий нуждаемости до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Мы видим востребованность такой меры социальной поддержки", - заявила она.

Семьям, чтобы получить выплату, нужно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или МФЦ. Решение о назначении пособия будет принять в течение 10 дней, в отдельных случаях этот срок может быть увеличен до 20 дней. Тем, кто подаст заявление в течение трех месяцев со дня рождения второго ребенка, будет назначено пособие с даты рождения, остальным - с даты подачи заявления.

В настоящий момент выплату при рождении второго ребенка оформили более тысячи южноуральских семей. Тысячной семьей, получившей пособие, стали супруги Игорь и Светлана Роллер из Челябинска. У родителей двое детей – мальчик и девочка. Сын хочет стать футболистом, а девочку планируют отдать на художественную гимнастику или в танцы. "Мы планируем отдать дочь на художественную гимнастику или танцы. Но пока что нам надо подрасти, 8 августа только 4 месяца исполнилось", - рассказала мама Светлана.