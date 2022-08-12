Добро пожаловать в ад: документальное кино "Мариуполь. Русский город" и драма "Солнцепёк" разворошили раны Донбасса

Жесткий документальный фильм «Мариуполь. Русский город» рассказывает о том, через что пришлось пройти русскоязычным жителям в этом году. Его герои говорят, что не были готовы к такому аду. А ведь ровно год назад фильм Евгения Пригожина «Солнцепёк» предупреждал, что обострение ситуации неизбежно.

Корреспондент RT, режиссер Станислав Обищенко сделал документальный фильм «Мариуполь. Русский город», посвященный жизни простых людей после ожесточенных боев, которые катком прошли по улицам этой весной. В кадре развалины многоэтажек, кладбища во дворах и подвалы, которые стали временным пристанищем для мариупольцев.

— Пошли!

— Куда?

— Домой, — говорит мариуполец, чудом нашедший свою семью.

Целых зданий здесь практически не осталось, теперь «домом» для людей стал подвал, где они пережидают гуманитарную катастрофу со своими детьми. Света нет вот уже два месяца, за водой они ходят к соседской скважине прямо под обстрелами, а комфортную кухню им теперь заменил костер во дворе, где постоянно встречаются могильные таблички. Несмотря на все эти ужасы, сегодня Мариуполь оживает: коммунальщики расчищают мусор, по улицам бегают дети, а в магазинах можно купить хлеб и молоко.

- Мы не знали, что такое ад, но теперь поняли, — фиксирует камера признание одной женщины.

Рядом лежит ее мертвый муж – сердце не выдержало. Из квартиры украинские военные под угрозой расстрела выгнали всех. Семья пыталась выехать из города, но все пути были отрезаны.

В такой же ситуации оказались главные герои фильма Евгения Пригожина «Солнцепёк», основанного на рассказах луганских военных и местных жителей. Картина, премьера которой состоялась в августе 2021 года, ещё тогда показала, как ад выплеснулся на донбасские улицы. Это художественное кино, но по тем историям, что попали в объектив, порой возникало ощущение, что перед зрителем тоже документалка. Все неравнодушные к происходящему на Донбассе видели эти эпизоды в новостных лентах и роликах на YouTube. Это в кино можно ограничиться показом десятка человек, залитых искусственной кровью, в жизни счёт убитых мирных жителей шел на тысячи. Это в кино украинские националисты сажали парня в клетку только потому что тот русский и всячески глумились над ним. В жизни такие ребята исчезали пачками, и никто не мог помочь найти их останки. Это в кино самолеты разок разбомбили луганскую площадь, где гуляли женщины и дети, в жизни эти налеты стали регулярными, постоянно дополняясь обстрелами из минометов и «Градов». То, что жительница Мариуполя столкнулась с подобным только спустя восемь лет, не говорит о том, что ад внезапно обрушился на эту землю. Сотни тысяч донбассовцев давно круглосуточно варились в этом котле.

Сразу после выхода «Солнцепёка» на экран Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в чёрный список всех создателей фильма: режиссёров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, продюсеров Сергея Щеглова и Генриха Кена, операторов Гарика Жамгаряна, Александра Полагаева, Владислава Гурчина, актеров Владимира Ильина, Алексея Кравченко, Максима Дахненко, Марину Денисову и других, чья искренняя игра выжигала горькой правдой на сердце зрителя шрам, который не давал оставаться безучастными к судьбам русскоговорящих жителей на Украине. Конечно, со стороны тамошних властей посыпались обвинения в том, что всё в картине выдумка и навет. И лишь спустя год всем стало понятно, что Пригожину удалось вытащить на поверхность тему, которой все старательно избегали. Так военная драма «Солнцепёк» предвосхитила неизбежность обострения конфликта, а все, о чем в ней рассказывается – лишь часть того ужаса, с которым столкнулись люди.

Герои документалки про Мариуполь на своем собственном примере убедились, что из выдуманного в «Солнцепёке» разве что имена персонажей, да УАЗик, на котором гонял глава администрации. Только вот такие детали никак не отменяли всех зверств, творимых поклонниками Бандеры.