Пермский тренер, приговоренный к пожизненному за убийство, обжаловал приговор в Верховном суде РФ

В Перми тренер по рукопашному бою Вадим Востоков, приговоренный к пожизненному лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, дошел до Верховного суда в попытке обжаловать приговор, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, рассмотрение дела назначено на 1 сентября.

Напомним, 19 марта 2021 года коллегия присяжных заседателей признала его виновным в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, групповом разбое с применением оружия, его незаконном приобретении и ношении, сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также оставлении в опасности малолетнего.

По версии следствия, в мае 2009 г. Востоков вместе с неустановленными лицами проник в квартиру к своим знакомым, супругам Игорю и Екатерине Некрасовым. Он, как полагают следователи, с особой жестокостью расправился с семейной парой, похитил у них деньги и имущество на сумму более 1 млн руб. Полугодовалого ребенка погибших злоумышленники оставили дома одного, в запертой квартире, подвергнув таким образом ребенка смертельной опасности.

Во время расследования была установлена причастность Востокова к сбыту наркотиков в крупном размере в 2011 г. Его причастность к установили только в 2018 году, после чего подозреваемый был задержан. Свою вину он категорически отрицал.

Осудить убийцу удалось только со второго раза. В 2019 году коллегия присяжных сочла его невиновным по всем эпизодам обвинения, что привело к оправдательному приговору. На новое рассмотрение дело вернул Верховный суд РФ. По совокупности преступлений Вадима Востокова приговорили к пожизненному лишению свободы. В декабре 2021 года Четвертый апелляционный суд оставил приговор краевого суда без изменения.