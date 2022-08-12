12 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
нефтеюганск (2013) | Фото: Накануне.ru

В Югре мать посадила сына на цепь

32-летней матери из Нефтеюганска грозит срок за то, что, по данным окружной прокуратуры, она посадила сына на цепь.

В феврале-мае этого года мать, будучи не в духе из-за поведения сына, обматывала ногу маленького ребёнка металлической цепью, прикрепленной к стене в своей квартире. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы человека, истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем". На время следствия злоумышленница арестована.

Дело ушло в Нефтеюганский районный суд.

Теги: Мать, сын, батарея



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