12 Августа 2022
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Экономика В России
Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

Лимит на кешбэк за турпоездки на Дальний Восток увеличат до 40 тысяч рублей

Лимит туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток увеличат до 40% от путевки/билетов/стоимости отеля. Максимальная сумма к возврату составит 40 тыс. руб., сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

По остальным регионам страны кешбэк останется 20% (максимум 20 тыс. руб.) Осенний этап продаж туров с кешбэком стартует 25 августа, сами путешествия надо будет совершить в период с 1 октября по 25 декабря.

Условия программы прежние — участвуют все регионы, действует предложение на вояж от 2 ночей, платить нужно картами "Мир", на которые в течение пяти дней после покупки будет начислен кешбэк.

Теги: дальний восток, туристический кешбэк, турпутевка



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