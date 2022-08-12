Свердловским студентам начнут выдавать беспроцентные кредиты на образование

В рамках реализации программы поддержки студентов "Кампус", действующей на территории Свердловской области, учащиеся высших учебных заведений смогут оформить льготный кредит на образование, не выплачивая при этом проценты. О таком механизме сегодня поговорили глава Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и глава региона Евгений Куйвашев.

Последний написал в своем Telegram-канале, что у Сбербанка уже есть подобный кредит под 3%, однако в рамках программы, область может взять выплату процентов на себя, чтобы студент, по сути, получал рассрочку. Более подробно этот механизм будет обсуждаться с главой "Сбербанка" Германом Грефом.

Напомним, что программа "Кампус" также будет предполагать в будущем сдачу студентам в аренду новых современных квартир. Пока речь идет только о Екатеринбурге, а детали проекта и его финансовая составляющая прорабатываются. После местные девелоперы уже смогут приступить к планированию.