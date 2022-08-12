Свердловским студентам начнут выдавать беспроцентные кредиты на образование

12 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика
УрФУ, эвакуация (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловским студентам начнут выдавать беспроцентные кредиты на образование

В рамках реализации программы поддержки студентов "Кампус", действующей на территории Свердловской области, учащиеся высших учебных заведений смогут оформить льготный кредит на образование, не выплачивая при этом проценты. О таком механизме сегодня поговорили глава Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и глава региона Евгений Куйвашев.

Последний написал в своем Telegram-канале, что у Сбербанка уже есть подобный кредит под 3%, однако в рамках программы, область может взять выплату процентов на себя, чтобы студент, по сути, получал рассрочку. Более подробно этот механизм будет обсуждаться с главой "Сбербанка" Германом Грефом.

Напомним, что программа "Кампус" также будет предполагать в будущем сдачу студентам в аренду новых современных квартир. Пока речь идет только о Екатеринбурге, а детали проекта и его финансовая составляющая прорабатываются. После местные девелоперы уже смогут приступить к планированию.

Теги: проценты, кредит на образование, студент, Кампус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.08.2022 16:09 Мск В Екатеринбурге предложили отстроить квартиры для сдачи в аренду студентам


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети