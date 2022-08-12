Театр Афанасьева в Новосибирске впервые за тридцать лет начнёт новый сезон в собственном здании

Новые помещения для театра Афанасьева в Новосибирске реконструированы за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Театральное «новоселье» стало возможным благодаря целенаправленной работе по решению этой задачи правительством Новосибирской области и личному участию главы региона Андрея Травникова: мероприятия по реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер» были включены в национальный проект «Культура». Техническое открытие театра 12 августа приурочено к празднованию Дня строителя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, театр Афанасьева – это бренд региона, уникальный пример авторского театра. Труппа театра - неоднократный лауреат и победитель престижных творческих конкурсов. О непростой истории театра без собственного театрального дома знали все новосибирцы и все вместе следили за ходом реконструкции.

Уже через несколько недель актёры и сотрудники театра станут полноправными хозяевами здания. А пока здесь главные действующие лица - строители. Коллектив театра благодарен застройщику – РСУ-5. Уникальность этой строительной компании в том, что они не только строят, но и умеют реконструировать и восстанавливать.

Глава региона поблагодарил за работу над обновлением театра коллег по правительству Новосибирской области, мэрию Новосибирска.

«Для театра Афанасьева выбрано очень правильное место и помещение в центре города – очень удобное в плане доступности. Качественный финиш работ над театром Афанасьева даёт нам возможность и дальше участвовать в федеральных программах нацпроекта, поднимает имидж и авторитет региона при работе с федеральным центром. У нас будут новые масштабные проекты при поддержке федерального бюджета,» -отметил Андрей Травников.

Во время технического открытия здания Губернатор Новосибирской области оценил качество реконструкции, поблагодарил строителей – коллектив РСУ-5 – за традиционно высокий уровень проведённых работ со строгим соблюдением сроков.

Генеральный директор ЗАО Ремонтно-строительное управление №5 «Новосибирскгражданстрой» Михаил Голубев пояснил, что реконструированный «Пионер» «простоит ещё больше ста лет» и что это – подарок всей Новосибирской области к её 85-летию.

Театр Афанасьева – второй театр региона, получивший средства на ремонт и реконструкцию за счёт нацпроекта. В 2019 году была отремонтирована кровля театра «Глобус». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников непосредственно участвовал в решении задачи реконструкции помещений для театра Афанасьева – он неоднократно обсуждал этот вопрос с представителями федеральной власти.

Благодаря целенаправленной работе по решению этого вопроса областными властями и личному участию главы региона мероприятия по реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер» были включены в национальный проект «Культура». Сметная стоимость составляет 630 млн рублей. Отметим, что за предыдущие десятилетия в Новосибирской области не отмечалось таких темпов и масштабов строительства, как сегодня: в регионе развёрнуто множество масштабных строек, глава региона Андрей Травников лично контролирует ход работ.

Возводятся и реконструируются объекты культуры, образования, спорта, здравоохранения, дорожной инфраструктуры. В их числе – новый ледовый дворец спорта, волейбольная арена «Локомотив», центр фехтования Позднякова, центр спортивной гимнастики Подгорного, спортивные стадионы и другие объекты в муниципалитетах; центр коллективного пользования СКИФ, реконструируемый аэропортовый комплекс «Толмачёво», кампус мирового уровня НГУ, общежития вузов (НГТУ, НГУЭиУ), новый перинатальный центр, новая инфекционная больница, детский реабилитационный центр федерального уровня, ФАПы и другие объекты сферы здравоохранения, Восточный обход, 4-й мост через Обь. Также вот уже несколько лет небывалыми темпами по сравнению с предыдущими десятилетиями развивается жилищное строительство – в том числе и социального жилья. Например, только за первые семь месяцев 2022 года на территории нашей области введено в эксплуатацию 1,179 млн кв. м жилья. Это на 39,4% выше уровня 2021 года.