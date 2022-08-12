12 Августа 2022
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Армия и ВПК В России Крым
Начальник Военного учебно-научного центра ВМФ &quot;Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова&quot; вице-адмирал Виктор Соколов (2022) | Фото: НВУНЦ ВМФ

Черноморский флот РФ получит нового командующего, - СМИ

Новым командующим Черноморским флотом РФ будет назначен вице-адмирал Виктор Соколов, сообщают источники севастопольское издания ForPost.

Издание "Русская весна" в своем телеграм-канале со ссылкой на собственные источники пишет, что командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов отстранен от должности указом Владимира Путина.

Официальных заявлений от пресс-службы ЧФ РФ пока не поступало.

Осипов командует Черноморским флотом с мая 2019 года.

Информации о снятии адмирала с поста предшествовали два серьезных инцидента. Напомним, 31 июля, в День ВМФ, БПЛА со взрывчаткой атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Пострадали шесть человек.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди не исключила, что беспилотник с бомбой был запущен с территории Крыма. Однако позже она усомнилась в достоверности своей же информации.

В апреле был утерян крейсер "Москва", флагман Черноморского флота. При буксировке корабль потерял устойчивость и затонул. Минобороны объяснило это повреждениями корпуса и штормом. Экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота. При этом стало известно о пожаре с детонацией боеприпасов на крейсере.

Теги: черноморский флот, виктор соколов



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