МЧС: причиной крупного пожара на Сибирском тракте стал поджог

В свердловском МЧС назвали причины двух крупных пожаров, которые произошли на этой неделе в Екатеринбурге. В одном случае был выявлен поджог.

Напомним, возгорания произошли в Академическом районе и на Сибирском тракте. В обоих случаях на большой площади горели деревянные поддоны.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев, предварительной причиной инцидента на Сибирском тракте стал поджог.

"Тем не менее, назначен ряд пожарно-технических и электротехнических экспертиз. О точной причине пока говорить преждевременно", - сообщил Махнев, отвечая на вопрос Накануне.RU о причинах возникновения данных пожаров.

По его словам, что касается возгорания в Академическом, там уже известна точная причина. Установлено, что к пожару привело тепловое воздействие электрического тока.

"На сегодняшний день вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Виновные уже привлечены к административной ответственности", - добавил представитель МЧС.