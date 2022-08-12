12 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожар в промзоне на Сибирском тракте в Екатеринбурге (2022) | Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

МЧС: причиной крупного пожара на Сибирском тракте стал поджог

В свердловском МЧС назвали причины двух крупных пожаров, которые произошли на этой неделе в Екатеринбурге. В одном случае был выявлен поджог.

Напомним, возгорания произошли в Академическом районе и на Сибирском тракте. В обоих случаях на большой площади горели деревянные поддоны.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев, предварительной причиной инцидента на Сибирском тракте стал поджог.

Пожар в промзоне на Сибирском тракте в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

"Тем не менее, назначен ряд пожарно-технических и электротехнических экспертиз. О точной причине пока говорить преждевременно", - сообщил Махнев, отвечая на вопрос Накануне.RU о причинах возникновения данных пожаров.

По его словам, что касается возгорания в Академическом, там уже известна точная причина. Установлено, что к пожару привело тепловое воздействие электрического тока.

Пожар на ул. Европейская в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"На сегодняшний день вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Виновные уже привлечены к административной ответственности", - добавил представитель МЧС.

Теги: пожары, поджог, МЧС, Екатеринбург



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