Строители продлили работы на улице Серафимы Дерябиной до октября

Дорожные работы по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной продлены до 10 октября. Таким образом, движение транспорта по участку от улицы Академика Бардина до улицы Волгоградской будет закрыто.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, с 27 августа по 15 октября также планируется закрытие движения транспорта от дома № 51/1 по Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина. Закрытие коснется и дублера улицы на данном участке.

В связи с этим движение в обоих направлениях будет направлено по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.

Напомним, что перекрытия вызваны реконструкцией дороги и строительством новой трамвайной линии в Академический район. Для удобства жителей и гостей уральской столицы, все дорожные работы и измененные схемы маршрутов отображены на информационной карте официального портала Екатеринбурга.