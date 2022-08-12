СМИ: РПЦ хочет отсудить у мэрии Москвы несколько столичных храмов

Суд назначил проведение экспертиз по иску РПЦ к департаменту городского имущества мэрии Москвы. Церковная организация требует признать своей собственностью ряд старинных столичных храмов постройки XVI-XVIII веков. В основном это церкви в центре города: собор иконы Божией Матери "Знамение", Знаменский монастырь, церковь Варвары Великомученицы и др. Как пишет Telegram-канал Mash, формально храмы находится в собственности города, но с 1990 года их контролирует РПЦ.

В июне этого года власти столицы сообщили, что программа по строительству в Москве православных храмов перевыполнена. В 2009 году планировалось построить 200 храмов, а сейчас их уже построено и сдано 280.

"Программа очень востребована жителями районов, это не просто желание церкви, а желание людей получить храм в шаговой доступности", - заявил член Патриаршего совета РПЦ по культуре Леонид Калинин. Он отметил, что программа была начата по инициативе патриарха Кирилла. Калинин рассказал, что в 15 или 16 храмах завершаются строительные работы, так что в ближайшее время их станет почти три сотни.