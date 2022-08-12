В Югре лесные пожары "прошли" уже 139 тысяч га

Губернатор Наталья Комарова на открытом заседании Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров с участием жителей рассказала о том, что, по состоянию на 9.00 12 августа, в регионе действуют 54 лесных пожара на площади 139,3 тыс. га, пройденной огнем. Из них локализовано 33 пожара (95,5 тыс. га).

На "тепловой" карте Центра управления регионом Югры с 28 июля по 11 августа зарегистрировано 130 сообщений по теме "Лесные пожары". Большинство из них объективно поступили от жителей Нягани, Советского и Октябрьского районов.

Напомним, на утро 11 августа было зарегистрировано 72 лесных пожара на площади 133,4 тыс. га, семь из них ликвидированы, действовали 65 пожаров (125,6 тыс. га).

