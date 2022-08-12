На трассе М-4 "Дон" в выходные ждут пик трафика

На трассе М-4 "Дон" на ближайшие выходные, а также на 20 августа (суббота) придется пик трафика – по ней могут проехать до 100 тыс. автомобилей. Ожидается, что в целом за август по платным участкам трассы проедут до 30 млн раз, передает радио "Говорит Москва" со ссылкой на "Автодор" (управляет платными участками М-4).

Из-за закрытия южных аэропортов страны (в связи с военной спецоперацией РФ на Украине) в этом году автомобильные трассы, ведущие на юг, испытывают дополнительную нагрузку, особенно это касается М-4, выводящего трафик в Краснодарский край и Крым.