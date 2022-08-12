12 Августа 2022
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Обстрел, Сачковичи, Брянская область (2022) | Фото: t.me/avbogomaz

ВСУ обстреляли село в Курской области: снаряды упали в огородах жителей

ВСУ обстреляли поселок в Курской области, граничащий с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, утром 12 августа под обстрел попало село Свердликово в Суджанском районе.

Пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей, написал губернатор в Telegram.

Накануне Baza сообщила, что трое российских пограничников пострадали при обстреле погранпункта в Курской области. Они доставлены в больницу.

6 августа Старовой сообщил, что на аэродроме в Курской области, на котором базируются военные, "предотвратили попытку диверсии".

Теги: курская область, свердликово, старовойт



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