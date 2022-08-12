Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал вице-президента Samsung Electronics (он же глава Samsung Group, фактический руководитель компании) Ли Чжэ Ёна. Ранее он был приговорен к двум годам и пяти месяцам лишения свободы за коррупцию, передает РБК.

Вице-президент Samsung Electronics был арестован в феврале 2017 года по делу о коррупционном скандале, в котором была замешана и на тот момент президент страны Пак Кын Хе. Следствие заявляло, что в 2015 году Ли Джэ Ён санкционировал перевод на счета фирмы, зарегистрированной в ФРГ и принадлежащей Чхве Сун Силь - подруге президента страны - 22 млрд вон ($18,3 млн). Деньги могли быть платой за поддержку слияния двух филиалов Samsung в обход действующего законодательства.

В 2018 году большая часть обвинений с вице-президента южнокорейской корпорации снята решением апелляционного суда, который вынес ему условный приговор.

В 2019 году суд отправил дело Ли Чжэ Ёна на повторное рассмотрение, после чего ему предъявили новое обвинение по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T. В результате сделки бизнесмен получил единоличный контроль над конгломератом. В итоге в январе прошлого года вице-президента Samsung Electronics приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, но засчитали тот год, что он уже провел в заключении.

Чжэ Ён был досрочно освобожден в прошлом августе, однако ему необходимо было помилование, чтобы полностью восстановить свои права.