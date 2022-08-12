12 Августа 2022
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египет шарм-эль-шейх (2011) | Фото: Накануне.ru

Египетская авиакомпания запустила полеты из Екатеринбурга в Шарм Эль Шейх

Египетская авиакомпания Al Masria Universal Airlines сегодня впервые вылетела из Екатеринбурга по направлению в Шарм Эль Шейх. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта "Кольцово", это новый перевозчик для авиагавани, а первый рейс был запущен только сегодня.

Лайнер Airbus A320 прибыл в "Кольцово" в 15.53 и отправился с полной загрузкой на египетский курорт в 17.48. Теперь же рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Вылет из аэропорта в 17.25 по четвергам и в 19.50 по воскресеньям. Отправления из Шарм Эль Шейха в 07.35 и 10.00 соответственно.

Напомним, в настоящее время полеты из Кольцово на другой египетский курорт – в Хургаду – выполняет авиакомпания iFly.

Теги: Египет, авиакомпания, полет, Екатеринбург,  Шарм Эль Шейх



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